年底新竹市長選戰陷入藍、綠、白「三腳督」混戰。前民進黨立委沈富雄表示，新竹市投票率很可能偏低，選民不知道要投誰，畢竟三位候選人各自有其問題或爭議；國民黨候選人林耕仁要想逆轉勝也許很難，因為差距實在太大了，但若能打出「誠實牌」，最後票可能不會太難看。此說法引熱議，大批網友認為：「藍綠都那麼怕高虹安當選，背後一定有鬼！」

沈富雄昨（10）日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，新竹市的投票率有可能偏低，因為大家不知道要投誰，認為投誰都恐怕會後悔，而且投誰都可能會與原則相違背，他也不知道三位候選人到底在幹嘛。

沈富雄直言，在「助理門」出現前，他確實篤定高虹安會贏，因為資策會跟赴美進修相關事件，對高而言卻是苛了一點，但現在錢進來的部分，若不合法事情就大條了；就算合法，民眾可能也會認為，高又不窮何必計較這種小錢。至於林耕仁，沈表示，若由他來幫林操盤，因為差距實在太大也許很難，但並非全無希望，只要誠實回答自己為何會「轉彎」，拿出誠實的態度，還是有可能打到坐二望一、票不會太難看。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「藍綠都那麼怕高虹安當選，背後一定有鬼！」「我真的好想看看，高虹安當選會發生什麼事喔！」「感覺藍綠當選都不會真正徹查12億球場」、「林耕仁突然轉彎，這事真的很玄」、「國民黨早在推出人選前，就該先私下談好了，而不是派一個票可能很難看的出來」、「藍綠相爭，得利的一定是綠營」。