國民黨嘉義縣長候選人王育敏今開記者會批評嘉義縣長翁章梁的五星縣長根本是靠包裝出來的，翁章梁將縣府行銷預算拿來做自己個人廣告，在嘉義縣全部的公車亭以及公車車身廣告上用縣府的錢為自己造神；還將縣府花錢委外製作的CIS設計擅自用在自己個人的選舉影片。

王育敏更提出嘉義縣政府新聞行銷處的預算執行書，其中居然有一筆將近十萬元的彩妝道具費用被用於縣長形象梳化。

王育敏進一步質疑，嘉義縣政府幫翁章梁刊登的個人廣告中的形象照片，竟與翁章梁自己個人的競選廣告照片使用的是同一組拍攝照，不論是光影、髮絲角度與服裝都是一模一樣，要求翁章梁公開說明是否將縣府花錢拍的形象照用於自己私人競選之用。

王育敏也提到，翁章梁花了8310萬元興建中山國小校舍，但是新設廁所內蹲式馬桶安置位置過於靠近牆壁，難以站好、連蹲都蹲不下去；樓梯階梯深度過淺無法踩滿；校舍地磚與牆面縫隙未填實，連成人手指都能夠直接伸入；通訊線路管槽外露未適當遮蔽保護，學童會拉扯、誤觸纜線等等諸多缺失。

王育敏批評，翁章梁的五星光環金玉其外、虛有其表，打臉先前蔡英文曾到嘉義縣幫翁章梁輔選，稱讚翁章梁的三大政績：包括嘉義從農業縣變成農工大縣、嘉義農業發展升級，以及越來越多人到嘉義觀光。

王育敏舉出各項統計如：嘉義縣工業就業人口比例不升反降證明根本沒有變成農工大縣、嘉義縣農漁產產值從2018到2021年下跌共17億，何來農業發展升級、嘉義縣旅客住宿人數減少13.5萬人也與蔡英文說的越來越多人來嘉義縣觀光相反。