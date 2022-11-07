國家住宅及都市更新中心辦理保二總隊公辦都更，今於新北市中和區舉行動土典禮。（李奇叡攝）

國家住宅及都市更新中心辦理保二總隊公辦都更，今於新北市中和區舉行動土典禮。（李奇叡攝）

為活化國有土地，國家住宅及都市更新中心辦理保二總隊公辦都更，今於新北市中和區舉行動土典禮，將興建三棟大樓，打造警察合署辦公廳舍、467戶社會住宅、355戶集合住宅及210坪公共托老中心等，並引入民間82億元資金，預計2017年完工。

內政部次長花敬群說，這次公辦都更有三棟，其中一棟是警察合署辦公廳舍，提供保二、保三、保七總隊，以及民防管制所、警察通訊所等機關進駐，改善執勤環境及辦公效率。

國家住都中心強調，保二總隊基地西側已經在2020年先啟動317戶警消住宅工程，預計2025年就可完工。

行政院長蘇貞昌指出，過去許多公有土地閒置、荒廢，其實很可惜，如今台灣各方面改變、人口移動，最弱勢的青年需要政府出資興建社宅，而同時也要藉此機會市容更新、活化公有土地，讓公家機關改善辦公環境、居住環境，也能進一步帶動地方發展。

在地立委江永昌表示，很多人聽到保二總隊公辦都更，以為只有警察廳舍，但整區三棟中，另外兩棟有社會住宅及自有住宅，同時照顧有需求的民眾，中央持續興建社宅，尤其是在中和，除今天都更地外，在中和環球購物中心兩側也都有建置社宅。

皇翔建設說，該公辦都更於2021年6月簽約取得出資人資格，這也是國家住都中心成立以來，成功招商規模最大之都更案件，基地面積達一公頃，位於中和區與新店區之樞紐區位，藉這次公私合作更新翻轉市容，未來讓該區成為新北市新亮點地標，也持續為公辦都更寫下新篇章。