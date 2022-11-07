台版柬埔寨案釀3死並有多人遭囚禁凌虐引發社會關注，一名民眾向桃園市議員黃敬平陳情，指出一名江姓女被害人失蹤，早在10月16日家屬就向大溪警分局南雅派出所報案，而被害女子任職的房仲業者，也發覺女子的網路銀行遭人異常登入失敗而通報中壢警方，報案人認為警方警覺性不高，以通報協尋方式未進一步積極處理，雖然江女最後被救出返家，整起案件仍導致3死。黃敬平痛批，桃園市警方警覺性不夠，錯失黃金救援時間，以致釀成悲劇。

民眾陳情指出，江女在10月14日失蹤，家屬16日向南雅派出所報案，而江女在中壢的房仲業工作，業者發現女子多日未上班，查閱她的電腦，發現江女網路銀行有多次登入失敗的紀錄，因此也向中壢警方告知此事，警方卻未能於第一時間察覺不對勁，最終導致被害人遭凌虐限制自由。

黃敬平痛批，市政府在接獲報案時針對報案人指稱的過程及內容沒有留心，以致錯失黃金救援時間，警方也以協尋方式互踢皮球，也顯見桃園市警方警覺性不足，最終由新北警方跨區偵辦，桃園市府治安的鬆懈，讓治安又再亮起紅燈。

大溪警分局指出，江女14日未上班失聯，房仲業者通知住在大溪的江女姊姊並到南雅派出所報案，警方受理並通報協尋，而江女姊姊認為妹妹有生命危險疑慮，後來二度報案，員警也受理通報各單位緊急協尋、手機定位追查，由於江女手機關機，直到江女遭囚禁被警方救出後，家屬向警方撤銷協尋。

中壢警分局則說，房仲業者因發現江女網銀遭人一再登錄失敗而通報，警方受理調閱江女手機，定位出現台南、高雄地點，警方調查江女機車在龜山、林口之後就沒有軌跡，房仲業者再向警政署陳情檢舉，警方查辦中，江女隨即被救出，警方並無互踢皮球。