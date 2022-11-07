台南市長選舉最新民調出爐，民進黨台南市長候選人黃偉哲以高達61.1％的支持度遙遙領先其他對手，國民黨市長候選人謝龍介以5.7％的支持度居次，無黨籍市長候選人許忠信支持度2.4％、林義豐2.1％、吳炳輝0.0％，但仍有13.9％的選民未明確表態支持人選。

這項由美麗島電子報公布的台南市長最新民調，係委託戴立安問卷設計與分析、畢肯市場研究公司於11月3至5日進行電訪，有效問卷為1071份，誤差範圍±3.0％。

從政黨立場來看，黃偉哲獲得泛綠陣營88.1％支持；在立場中立或選人不選黨的市民則獲得50.6％支持，支持度最少的族群則是泛藍陣營的19.9％、民眾黨陣營的19.7％。謝龍介則在泛藍陣營獲得61.6％的支持，其次是民眾黨陣營51％、立場中立者12.3％，至於泛綠陣營的支持度僅2.8％。

從年齡層來看，黃偉哲在所有年齡層均勝過謝龍介及其他對手，其中在60至69歲獲69.8％的支持，40至49歲65.1％，支持度最低的族群則是30至39歲的52.6％。謝龍介則在50至59歲獲得最多支持的19.5％，其次是30至39歲的19.2％，支持度最低的族群是30至39歲的12.4％。

黃偉哲在台南市所有行政區均領先其他對手，無論在原台南市或原台南縣區，均領先謝龍介超過4成。其中，黃偉哲在大新營區更獲得70.1％的支持，其次是大北門區的68.6％、安南區64.1％。至於謝龍介在安平區、南區獲得最多支持24.1％，其次是東區18.8％、永康區17.8％。

此次民調也發現，有75.6％的市民滿意黃偉哲這4年來的施政，不滿意度僅18.2％。在信任度調查方面，有78％的市民對黃偉哲表達信任，有14.9％的市民則表達不信任。在調查台南是否應該政黨輪替時，有53.9％的選民支持民進黨繼續做市長，希望換成國民黨做做看的選民有18.6％、希望換成無黨籍的選民約7.2％，有20.2％未明確表態。