許淑華陣營的競選總幹事曾明瑞13日公佈2份近期最新民調，顯示許淑華穩定領先，要選民防奧步。（楊靜茹攝）

面對民進黨陣營近期狂打民調五五波，許淑華陣營13日公佈2份近期最新民調，其競辦總幹事曾明瑞表示，深具公信力的年代民調中心、艾普羅行銷市場研究公司，執行南投縣長支持度、看好度等調查，顯示許淑華領先對手12.3％至14.7％，針對抹黑南投縣府清廉度部分，認為不清廉僅一成，顯示南投縣長林明溱施政讓人民有感，執政近8年獲民眾肯定。

根據年代民調中心3日至5日以電話訪問1075民眾，民調資料顯示一定會去投票61.9％；投票支持度上，許淑華38.2％、蔡培慧25.9％、王永慶3.0％；縣民看好度上，許淑華47.9％、蔡培慧13.1％、王永慶1.0％。另，針對南投縣府清廉程度調查，非常清廉與還算清廉約47.35％，不太清廉及非常不清廉的數字約12.8％，39.7％不知道或未明確表示。

袁鶴齡分析，許、蔡2人的支持度、看好度差距不小，仍有近3至4成民眾未表態，民調僅供參考。（楊靜茹攝）

而艾普羅6日至8日進行電話民調，成功訪問1352份有效樣本，結果顯示一定會去投票77.6％；投票支持度上，許淑華39.5％、蔡培慧24.8％、王永慶2.3％；如果只看「一定會」投票者的支持度，41.2％支持許淑華、25.9％支持蔡培慧、2.1％支持王永慶。

中興大學商情暨民調研究中心主任袁鶴齡、中山大學社會科學博士黃志呈分析，這次投票率約6至7成，許、蔡2人的支持度、看好度差距不小，仍有近3至4成民眾未表態，隨著雙方人馬各自努力，雙方差距可能縮小，民調僅供參考。

許淑華說，從民調結果顯示在地服務的重要性，加上民進黨長期都打負面選舉，鄉親們都相當厭惡，縱使歷次符合規範的民意調查，都顯示她穩定領先，選前13天還是要嚴防民進黨奧步招式，她與團隊會戰戰兢兢努力到最後一刻。

蔡培慧酸說，民調他們每個月也會做，但是他們不對外公開，「許淑華陣營趕在封關前公布民調，看起來應該是緊張了」，所以才要特別召開記者會；實際上，不管民調數據為何，都只是參考價值，最重要的還是要逐戶拜訪，提出具體政策，一步一腳印讓南投的建設變得更好，才是最重要的。