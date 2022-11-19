川普和佛州州長德桑提斯，佛州居民怎麼看？

美國前總統川普15日宣布再戰2024總統大選，不過最新民調顯示，德州選民更擁戴佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis），川普的支持率落後德桑提斯達雙位數，川普代表共和黨出征的前景並不樂觀。

美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，美國共和黨德州分部「德州共和黨」（Texas Republican Party）14日公布最新民調，在2024總統大選共和黨內初選中，選民最支持德桑提斯參選，支持率達43%，其次是川普的32%，後續依序為尚未決定的13%、彭斯（Mike Pence）的5%、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）的4%，蓬佩奧（Michael Pompeo）與南卡羅來納州參議員史考特（Tim Scott）分占1%。

川普的支持率落後德桑提斯11%。

這份民調是在12至13日間進行，一共有1099名民眾回覆，所有參與者都是在德州登記投票的選民，其中78%支持共和黨，22%為中間選民。

報導指出，民調結果顯示這個夏天選民支持的對象已經大翻轉，8月一項德州達拉斯的民調顯示川普的支持率達69%，當時德桑提斯的支持率僅24%。

除此之外《紐約郵報》（New York Post）報導，市調公司「輿觀」（YouGov）11日公布的民調顯示，如果2024是德桑提斯與川普兩強相爭，支持共和黨的選民中，42%表示會投給德桑提斯，35%支持川普，川普落後前者7%。

共和黨期中選舉表現不如預期，多名川普背書的候選人意外中箭落馬，讓他被批評是選情不佳的「戰犯」，部分共和黨選民更表示，不想看到他再出馬參選2024。

「新聞周刊」指出，在這次選舉之前，川普的光環就已經逐漸消退，主因在於他在任期間的私人商業交易及處理機密文件不當受到司法調查。「NPR-PBS NewsHour-Marist」9月公布的民調顯示，高達2/3的中間選民不希望他再戰2024。