鮮少有人將藝術與商業並列一起討論的，但台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘卻認為，全球的商業經營已經在兩件事上改變，第一件事是永續經營是全球投資人評價企業的最重要指標，而評價永續經營的標準則是ESG指數(Environmental、Social、Governance)；第二件事是，商業菁英可藉由藝術思維經營企業，達到企業永續經營之目的。

對於經營企業，鄭家鐘表示，全球投資人對於企業評比的三項指標：企業自我評估的年報、社會評價的口碑、有無永續經營的能力，後者已明顯位居於主流，而凡永續經營指數不好的公司在投資市場上皆遭受排擠。而永續能力的評估則端視該企業是否具有ESG能力。鄭家鐘強調，ESG指數被看重的程度，甚至高於獲利能力，也就是該公司能否將環境保護視為社會責任而納入經營策略，才是一家公司能否能永續經營之關鍵。

鄭家鐘進一步解釋，當地球生態已經嚴重影響氣候而造成各種經營風險時，ESG概念已經在全球成形，從歐洲減碳措施、全球化碳稅課徵，到歐洲的各種綠色評價等，皆因應此而來。所以全球也發展出許多專業的ESG評估指數，要求各企業能夠對氣候變遷進行財務揭露，並公布其因應措施。

鄭家鐘指出，在過去，環保概念僅是企業行有餘力才做的事，現在則變成了企業非做不可的事，也就是環保議題已經從企業的社會責任(CSR)直接躍升為企業策略層面的事了。因為許多ESG指標都是法律明定的，對企業具有殺傷力，而不是開玩笑的。

有意思的是，要完成如此嚴肅的永續經營，卻可以使用柔軟的藝術思維。鄭家鐘說，現在最新的企管概念是，傳統只重視成本效益的管理模式已經過時了，藝術思維才是管理公司的最新概念。而且早在10年前，哈佛大學商業課程就已經將藝術思維納入正規課程。因為學習藝術思維，特別是跨領域的藝術激盪，正能矯正傳統專業教育的偏差，讓經營者可以跳脫傳統的經營框架，思考其他新的選項。這就像藝術家的創作，永遠有意料之外的創意。

鄭家鐘在「時報大師會館」的大師講堂「商業菁英的ESG永續課---藍海思考、藝術解套、ESG創新」之課程裡，提出許多利用藝術思維經營企業的成功範例，也說明藝術欣賞的技巧，讓你從跨領域的藝術作品裡看到企業永續經營的更多可能性。

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