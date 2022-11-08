周一華爾街股市連漲第二天，投資人緊盯周二將決定國會控制權的期中選舉，並將蘋果公司發出的供應預警拋諸腦後。蘋果股價由跌轉升。臉書（Facebook）母公司Meta Platforms 將進行大裁員的消息帶動股價大漲。最近受到重挫的微軟和谷歌母公司Alphabet均上漲超過2%，亦給標普500指數帶來強力的提振。投資人觀望選舉結果，目前美股指數期貨幾近持平。

共和黨被看好將拿下眾議院多數席次，而參議院的席次之爭則勝負難料。共和黨只要贏得任一個國會議院的掌控權，就能阻擋民主黨總統拜登推動的議程。

除了國會期中選舉外，周四公布的美國10月消費者物價指數也是本周市場關注的焦點，投資人將從中了解聯準會快速升息使經濟降溫的程度。

四位聯準會決策官員上周五表示，他們將在下次政策會議上考慮縮減升息幅度，儘管10月非農就業數據又再一次意外強勁，以及在降低通膨上取得進展的跡象甚微。

因擔心激進的貨幣政策緊縮可能削弱美國經濟，今年以來美股三大指數均下跌，道瓊指數跌近10%，標普500指數跌逾20%，以科技股為主的那斯達克指數大跌約32.5%。

★主要指數

道瓊指數漲423.78點或1.31%，收32,827.00點。

標普500指數漲36.25點或0.96%，收3,806.80點。

那斯達克指數漲89.27點或0.85%，收10,564.52點。

費城半導體指數上漲52.39點或2.18%，收2,450.62點。

★消息

對利率較為敏感的美國兩年期公債殖利率一度上漲7.8個基點至4.73%，10年期指標公債殖利率一度上漲6.8個基點，觸及4.226%。

美元走弱，美元指數一度跌0.75%，報110.05。日圓一度上揚0.36%，報146.09兌一美元

美國期油收跌82美分，為每桶91.79美元，布蘭特期油跌65美分，收於每桶97.92美元。

美股交投相對清淡，各交易所成交量總計為105億股，過去20日均量為118億股。