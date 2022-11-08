黃姓男子2014年在某國立大學擔任教授時，被女助理指控性侵及性騷擾近百次，校方調查後認定他沒有性侵，但行為逾越師生分際作成解聘處分，他提告辯稱沒有強迫女助理喜歡他、未損及師道，請求撤銷處分，台北高等行政法院認為校方處分並無違誤，判決駁回。可上訴。

這起案件是因已婚的女助理指控黃男從2012年至2014年間在汽車旅館等地性侵她近百次，校方調查後認定性侵害不成立，但2人牽手、擁抱、親吻及發生性行為，黃男逾越師生分際，情節重大，嚴重違反為人師表的倫理規範，處分將他解聘。

黃男提告表示，女助理引發之辦公室戀情，他根本並無強迫對方，反而是她先對自己示好，是女助理仰慕喜歡他，雙方絕無發生性行為，校方的調查結果與事實不符外，且推論過程毫無邏輯，認定毫無理由，顯然於法無據，請求法院撤銷。

北高行政法院認為，根據雙方電子郵件、簡訊、對話紀錄及調查訪談紀錄，可認定黃男曾經與女助理發生性關係，校方認定他「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」且情節重大之情形，作成解聘處分，認事用法俱無違誤，判決駁回黃的訴訟。