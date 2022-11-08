為推動餐旅暨觀光產業ESG永續發展，國立高雄餐旅大學8日與財團法人商業發展研究院舉行合作備忘錄簽約，由高餐大校長陳敦基與商研院董事長許添財共同簽署合作意向書，未來將積極強化雙方合作夥伴關係，建構淨零碳排的意識與能力、增加企業韌性、內化ESG為核心、提升餐旅暨觀光產業競爭力及企業ESG人才培育。

陳敦基表示，ESG已受到全球企業重視，揭露企業營運相關訊息已成為利害關係人是否合作的參考依據，故在大型企業之標榜實踐ESG之下，永續已成為企業的核心競爭力。

然而餐旅觀光產業的規模多為中小型企業，多數企業對於如何落實ESG之永續理念的評量標準瞭解有限，被動形成政府推動淨零碳排的缺口，故本次合作期望借重商業發展研究院於ESG推動的豐富經驗，共同引領餐旅暨觀光產業與本校校內專業課程導入永續發展之議題。

許添財表示，商研院(CDRI)為我國國家級的商業服務業發展智庫；國立高雄餐旅大學為孕育餐旅人才菁英的搖籃，首次與學校進行合作，將以院內推動ESG的豐富經驗，協助產業掌握永續商機，提升餐旅暨觀光產業的經營韌性，內化ESG為核心，進而提升產業競爭力。

許添財進一步說明，ESG是因應氣候變化的挑戰下，從政府、企業、組織，乃至於個人須共同努力的積極作為，結合SDGs指標，並以促進全人類的福祉為終極目標。

這次雙方攜手將永續觀念從大學教育開始著手，培養具備永續發展價值觀念、科技運用與商業管理能力的青年生力軍與人才庫，尤其在餐飲旅宿觀光產業上，實踐世界「美食經濟學(Gastroeconomy)」發揚臺灣獨特的多元文化、優質美食、在地特產、數位科技、友善服務等國際競爭優勢，創造世界「數位轉型 × 綠色轉型 × 生活轉型」的模式典範，更可在商研院(CDRI)與國立高雄餐旅大學的合作下，協助國內業者來達成。