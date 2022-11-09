每人都希望可以談轟轟烈烈的戀愛，但有時候，愛的平淡卻深刻也是可以讓人難以忘記的，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖牛、生肖兔、生肖豬喜歡細水長流的步調反而讓愛情更穩定，認為透過相處可以一起創造兩人最美好的記憶，讓彼此之間的感情更加升溫。

▍生肖牛

像牛脾氣般倔強的生肖牛，一旦有了目的，便心無旁騖，埋頭向前，他們對待感情和伴侶也是如此，雖然不懂得浪漫，但在共同生活中，他們的全部心意就自然而然的展現出來，與其去吃高貴的燭光晚餐，還不如自己下廚，賴在家裡看電影，甜蜜又實惠。

▍生肖兔

感情觀保守的生肖兔，很難輕易愛上一個人，只有看準了值得愛的人，他們才會甘願獻出真心，並且敞開心胸去磨合，減少磨擦，高調示愛不是他們的作風，不會送一大束鮮花，但家裡的每盆花他們都細心呵護，因為那承載了兩人最美好的記憶。

▍生肖豬

別看生肖豬總是非常開朗、有些被動，一旦投入感情後，他們在意伴侶的感受甚至大過於自己，為了不讓伴侶太過勞累，生肖豬多半會主動把家裡打點好，洗碗機或掃地機器人這些省事工具，該買就絕不手軟，這一切都是為了擁有更多相聚的時間，一起享受生活品質。