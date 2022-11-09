民進黨新北市長候選人林佳龍計程車廣告事件持續延燒，新北市議員候選人葉元之、林鼎超今再舉行記者會痛批，林佳龍被騙還要侯友宜選舉辦公室提醒「這樣有能力當市長？」並再點出關鍵問題，強調林佳龍行為若不是賄選，什麼才是賄選。林佳龍今強調沒有任何違法，下午選辦也將到法院提告捍衛清白。

葉元之指出，就網路廣傳的影片作合理推測，當中發錢的人很清楚說「沒貼（廣告）也沒關係」，但在沒有執行廣告行為就可以直接領錢的情況下「根本就是以工代賄，標準的賄選！」

葉元之表示，林佳龍發言人一方面感謝他們提出問題，另一方面要告他們，這什麼邏輯，林佳龍只會用提告轉移焦點，根本是民主國家最壞示範。

林鼎超也對林佳龍提出三疑問，包括林佳龍發言人感謝侯辦幫忙找出問題，林佳龍卻說是有心人造假抹黑，「如果林佳龍可能是新北市長，標案被廠商層層剝削，受害者就是老百姓，林佳龍是不是又要推個一乾二淨？」

他也要問林佳龍，影片中的司機到底是不是簽約對象，金流到底怎麼安排，第三林佳龍若連這個問題都無法自己發現，還要感謝侯辦提出，「未來有事情，是不是也要請教侯辦？」不過林鼎超補充，林佳龍應該也不用請教了，因為侯市長會連任「林佳龍你就退選就好」。

林佳龍今天表示，此商業行為有契約，網路影片是誰製造的，他們下午會提告法院查清楚，選辦也已對外說明，沒有任何違法之處。

林佳龍也在臉書表示，儘管已再三澄清解釋，仍有人要蓄意栽贓抹黑，迫使必須採取法律行動去提起告訴。假如你看到這些影片，請你協助澄清，也請務必停止轉傳散播謠言。

林佳龍臉書強調，從政30多年，清清白白，當年他們痛恨國民黨做的賄選，絕不可能犯同樣的錯誤，林佳龍絕對禁得起檢驗，對得起自己，更對得起選民。