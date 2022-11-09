婦聯會未依政黨法轉型為政黨，遭內政部廢止立案，婦聯會不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今判決婦聯會勝訴，撤銷內政部處分和訴願決定，對此，婦聯會表示，法官對於憲法保障的人民權益均能堅持捍衛，不為勢劫，不受政治干預，深為感佩。

台北高等行政法院繼10月27日宣判撤銷內政部對婦聯會限期修章處分後，今另一庭對內政部廢止婦聯會立案並命解散清算案，亦作出判決，將行政訴願及原處分均撤銷。

婦聯會表示，本次判決除確認人民的結社自由及表現自由應受憲法保障的原則外，更以明確的體系解釋處理了不同法律中間的扞格，充分發揮行政法院保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能的宗旨。

婦聯會指出，行政訴訟是人民扭轉政府以行政命令逼迫的唯一途徑，而行政法院的法官則是人民權益受損時唯一的仲裁者。唯有公正、勇於擔當的行政法院法官，人民的權益才有受公平合法保障的希望。

婦聯會強調，台北高等行政法院的兩個庭，對於政黨法過當戕害「非以參選為目的之政治團體」的看法類相一致，應引為司法典範；且兩庭法官對於憲法保障的人民權益均能堅持捍衛，不為勢劫，不受政治干預，令人深為感佩。