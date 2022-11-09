林予晞在劇中劈腿，笑稱自己很渣。（羅永銘攝）

全新微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，由林予晞、温貞菱、瑞瑪席丹主演的單元《沙之書》今舉辦媒體首映會。林予晞在劇中劈腿瑞瑪席丹，她的老婆温貞菱大崩潰攤牌，數度演到作嘔，場面張力大。林予晞自認在劇中很渣，尤其得知老婆爸爸住院，有一天空檔可幽會情人，「那個卯喜啊的臉，怎麼可以這麼爛。」笑說這部片名可以改叫《渣之書》。

瑞瑪席丹在劇中角色奔放狂野。（羅永銘攝）

林予晞和瑞瑪席丹有多場吻戲和纏綿床戲，這是瑞瑪出道以來第1次親密戲，直言剛開始真的很緊張，沒想到開拍時卻非常自然，「很有安全感，導演喊卡時我還偷親予晞一下，Feels so right.」林予晞拍完床戲後忍不住問瑞瑪：「妳屬馬嗎？我感覺有隻馬在我身上，跟大自然交合的感覺。」瑞瑪笑回：「我媽都說我是脫韁的野馬。」另有場2人在咖啡廳互相挑逗，確認彼此心意的重要戲，前戲鋪層太久，林予晞等到不耐煩，直接伸手摟對方，瑞瑪瞬間小鹿亂撞，直呼好害羞。

温貞菱（左）、林予晞演親密伴侶。（羅永銘攝）

林予晞和温貞菱私下是好友，戲裡要演親密伴侶反而有點卡關，尤其第一場戲就是吻戲，林予晞：「要跟朋友接吻整個很緊繃，但第一次親下去就Let go了。」温貞菱反而覺得能跟好友演伴侶很過癮，「感覺很像老妻老妻，能跟如此親近的朋友一起演出婚姻故事非常幸福。」她有場攤牌戲痛哭失聲，一句「妳跟她是認真的還是玩玩？」成為情緒引爆點，場面難堪，「我還沒演到虛脫，那時候狀態是還在理解接受的當下。」林予晞笑說：「我比較虛脫，整個籠罩在那個情緒下，我情緒勞動很大。」

温貞菱劇中有歇斯底里的攤牌戲，極具張力。（羅永銘攝）

2人私下感情好，還曾一起到冰島旅行，袒裎相見泡溫泉，心思細膩的温貞菱還記得和林予晞是在2015年相識，透過劇照師介紹，因為都喜愛攝影，進而深交，對彼此的第一印象都是：「美若天仙。」林予晞還透露剛出道時，還把温貞菱當成參照典範。

《沙之書》清一色由女性組成的主創團隊，溫柔且細膩地處理伴侶關係，探討大數據預言下是否仍相信命中註定，將於12月3日起，每週六晚間9點於公共電視播出。