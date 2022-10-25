公視人生劇展《幻象人》主角吳念軒（左）、林予晞出席媒體茶敘。（公視提供）

公視人生劇展《幻象人》演員吳念軒（左起）、導演王逸鈴、林予晞出席媒體茶敘。（公視提供）

吳念軒（左）與林予晞在公視人生劇展《幻象人》再度談姊弟戀。（公視提供）

甫獲金鐘獎電視電影獎肯定的王逸鈴執導的公視人生劇展《幻象人》，將於11月6日首播，「姊弟戀專業戶」吳念軒再展「弟弟」魅力，與林予晞合演一對在APP交友虛擬世界「曖昧以上」，卻有著身份、年齡差距的尋愛男女，這也是吳念軒第7度在影視作品中與「姊姊」配對。

林予晞形容吳念軒的呆萌就像是「過年時遇到的表弟」，會在她面前常出現，展現親和力，過程中慢慢被融化，她笑說：「你不會防備表弟吧？」認為吳念軒「本人是個男孩，但在大人世界做大人應該做的事情，這落差是很可愛的」，跟戲中早熟的男孩形象很吻合，她還稱讚他的嘴唇「近看很嫩」。

吳念軒身為「姊弟戀專業戶」男星，影視作品7度跟姊姊配對，從方志友、莫允雯、李佳豫到林予晞，甚至在電影《花甲大人轉男孩》裡還跟海裕芬，電影《波蘿蜜》則跟菲律賓女星，全都是比他年長的姊姊！對於姊弟戀演不停，吳念軒說，雖然被大家一直講，但與每個姊姊之間情感、故事背景都不同，不管跟什麼年紀背景的人都有不同磁場和刺激，都很好玩。林予晞忍不住問他想要演「兄弟戀」嗎，他坦言有人找，但時間剛好都不行，如果對象是好兄弟宋偉恩？「宋偉恩我可以！ 很多人說跟男生演會臭臭不舒服，重點是劇本有沒有喜歡，喜歡的話還是會接」。

吳念軒透露2017年時曾在Dcard論壇交友，剛出道時他還很老實在上面自我介紹請大家支持他的作品，多年後發現當時配對抽到的卡友之一竟然是後來獲得東京奧運柔道銀牌的楊勇緯，當時兩人還曾經互相鼓勵，不過講出這段歷史後，他不斷強調「我沒有要蹭熱度啦」。

林予晞則回憶，她曾在參與的網路交友是更早的網路聊天室，「開場還是『安安、你好、幾歲？住哪？」問候對方的年代，當時16、7歲的她好奇玩了一下，但發現聊天室裡，年齡、話題差太多，很快就回到現實生活跟朋友相處。後來因私下很喜歡上線打電玩，她為了專心玩遊戲，會開男生角色，因為開女生角色，就會有很多人來互動，「上面男多女少，就像魚池理論裡的魚」。

片中常有林予晞「出租」給吳念軒，但頓時手機響起「嗶嗶聲」象徵約會時間到的尷尬場面；林予晞妙喻「心情是很像在網咖打遊戲時，那個台時間到了，被迫登出的感覺」。林予晞認為自己係用「過去曾擔任空服員的狀態，去作角色建立」。

《幻象人》故事裡的男主⾓許浩失戀後，試著在網路世界找尋不同人聊天撫慰和填補自己情感的空虛；而女主角予真透過「出租」的身份遊走不同人之間，看似扮演著不同的角色陪伴別人，卻也像說是滿足自己想被陪伴或被需要的渴望。曾獲金馬女配角的王渝萱，以及鍾政均、喬湲媛、温慶禹等人也參演。

王逸鈴金鐘作品《台北過手無暝無日》和新作《幻象人》相比，「談論的都是愛情和慾望」。她觀察當代人們交友過程，尋思「人跟人之間的相處是否有時候就像是一場幻象？」也因此衍生出《幻象人》片中男女主角使用交友軟體，甚至「出租情人」，這樣在現代人寂寞之下延伸出來的「陪伴文化」。讓王逸鈴有感地說：「我們認識的究竟是網路中的美好想像，或是真實生活中的人？」公視人生劇展《幻象⼈》將於11月6日，下週日晚間10時，公視首播；本週六（10／29）於高雄電影節全球首映，預售票目前已完售。