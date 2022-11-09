由於婦聯會未依《政黨法》法定期限內轉行成政黨，而遭內政部廢止立案，婦聯會提起行政訴訟，台北高等行政法院9日判決婦聯會勝訴撤銷原處分。內政部表示遺憾，將依法提起上訴。高等行政法院採用婦聯會見解，限縮《政黨法》適用對象，此舉是否僭越立法院職權，應予慎思。

內政部解釋，《政黨法》於2017年11月10日三讀通過，當初立法時，立法院即已作成政治團體退場的決議，並規定政治團體應於2年內轉換為政黨，婦聯會卻因內部長期對未來走向無法達成共識，而未在期限內完成轉型，故內政部依法於2020年4月27日作成廢止立案的行政處分。

內政部指出，婦聯會提起訴訟，辯稱其不受《政黨法》規範，台北高等行政法院竟採此見解，限縮《政黨法》適用對象，此舉是否僭越立法院職權，應予慎思。

內政部強調，原處分依照立法院通過法律執行，並提供婦聯會一定緩衝時間，對此判決，內政部將依法提起上訴，期待最高行政法院能本於法律專業作成判決，正視我國民主轉型、政黨政治環境長遠發展的需要。