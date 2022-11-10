台中市富春國小科學闖關活動熱鬧登場，現場設有12個關卡，小朋友們力拚過關斬將。（富春國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市富春國小科學闖關活動熱鬧登場，現場設有12個關卡，小朋友們力拚過關斬將。（富春國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市富春國小科學闖關活動熱鬧登場，現場設有12個關卡，小朋友們摩拳擦掌力拚過關斬將，開心至「闖關成功嶺」領取小禮物及人氣投票貼紙。校長李秀櫻表示，科學日以遊戲、實驗、操作等多元方式，增進學生主動探索與研究能力，深耕科學教育，提升科學素養。

富春國小科學日很不一樣！為了啟發學生在科學領域創造思考的潛能，以培養探究科學新知的好奇心，除了學校設置科技闖關外，並由4至6年級各班設置闖關卡，關主都由學生擔任。

闖關活動除了趣味之外，也是對孩子學習成果驗收，設計關卡半數以上都是由師生共同完成，共有「智能遙控車」、「滾珠迷宮」、「凱比星際冒險」、「3D立體繪圖趣」、「磁力世界盃」、「氣球不思議」、「不落地的乒乓球」、「彈珠檯」、「以杯取珠」、「彈彈跳跳~不思議」、「不一〔班〕降落」及「住在深海的大鳳梨裡」等12個關卡。

林喬恩同學認為，3D立體繪圖趣最好玩，可以發揮創意製作小飾品；游允暘說，智能遙控車透過程式控制遙控車跟隨指令移動，真的好有挑戰性！邱奕澄表示，彈珠檯很好玩，自製簡易降落傘也很酷很有趣；當關主的曾宥榕認為，當關主除了解說外，還要示範操作，協助低年級小朋友，從中得到好多快樂和收穫。

李秀櫻表示，藉由科學日闖關活動，讓學生以遊戲、實驗、操作等多元方式，增進學生創作思考主動探索與研究的能力，深耕科學教育，提升科學素養，感謝富春全體教師投入，也感謝活動中擔任關主班級小志工們。

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