民進黨花蓮縣長候選人Kolas在臉書貼出她接受國際媒體訪談，國民黨為此質疑照片背景空軍基地，公然違法洩露軍事機密。（國民黨花蓮縣黨部提供）

國民黨花蓮縣黨部晚間發出新聞稿，指控民進黨縣長候選人Kolas Yotaka在臉書貼出她接受國外媒體訪問照片，卻是以花蓮重要的空軍基地為背景，清楚看出跑道和相關軍事設施，事關國家安全，疑似涉嫌違反國家「要塞堡壘地帶法」規定！

Kolas競辦回應，這張圖片後方是花蓮家樂福賣場頂樓停車場，民眾也都看得到這畫面，況且花蓮機場並不適用「要塞堡壘地帶法」，請國民黨搞清楚！

國民黨花蓮縣黨部說，接獲空軍基地退役民眾檢舉，Kolas 公然違法而且離譜的事情，根據台灣的「要塞堡壘地帶法」第1條規定：「國防上所必須控制與確保之戰術要點、軍港及軍用飛機場，稱為要塞堡壘」，該法第4條更明確規定：「⋯非受有國防部之特別命令，不得為測量、攝影、描繪、記述及其他關於軍事上之偵察事項。」

檢舉民眾表示，花蓮機場屬於軍事管制區，縱使有部分觀景台可以眺望景觀，也不能對著軍事設施拍照錄影，而這個規定正是為了保護國家安全。

Kolas 擔任過總統府發言人和立委，不可能不知道任何人不能對著軍事設施拍照吧？她在大談國家安全之際，卻疑涉洩漏國家軍事機密，一點保防意識都沒有。

Kolas以「花蓮要被看見」為題在臉書貼文表示，接受美國知名的新聞節目「60分鐘（60 MINUTES）澳洲版採訪，節目在澳洲當地第9頻道播出，與資深主播Tom Steinfort對談，深度分析台灣與中國關係，以及台灣國防與民防準備。