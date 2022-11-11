台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)10月合併營收約77.1億元，年增16.3%，續創歷年同月新高，11月逢網購盛事雙11，《momo雙11超狂購物節》暖身慶活動至今業績年增突破2成，日均業績成長超過2倍，預期雙11銷售將可推升11月營收。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約77.1億元，年增16.3%，創歷年同期新高。富邦媒表示，受惠於《18周年慶》熱絡的買氣，而momo專櫃美妝也於檔期活動中強力助攻，集結全站800大知名專櫃品牌力，推出超過3萬件商品限時優惠活動，為周年慶銷售添柴火，且10月迎來國境正式解封，旅遊商機買氣爆棚，無論是行李箱或旅行配件等都有彈跳式的銷售成長；隨著國人網購習性的養成，加上momo持續豐富多元商品選擇，站內FMCG快速消費品等銷售皆穩健成長，推升momo網路購物10月營運續創佳績，年增達18.1%，業績占比為全公司營業額的95.3%。

富邦媒前10月合併營收為793.4億元，較去年同期成長16.4%，亦是歷年同期新高。

展望11月，富邦媒表示，正逢網購盛事雙11，《momo雙11超狂購物節》引爆年度最強採購潮，暖身慶活動開跑至今，業績年增突破2成，更較日均業績成長超過2倍，雙11超狂回饋也將於11月11日登場，預計一連串的活動可望帶旺雙11業績，進而為11月合併營收挹注動能。