民進黨新竹市長候選人沈慧虹緊鑼密鼓車掃，11日上午車掃至新竹動物園，總統蔡英文也送上喉糖來探班。針對台北市長柯文哲昨回嗆沈慧虹「智商太低」，沈慧虹說，上樑不正下樑歪，柯與高虹安自詡高學歷，卻智商歧視、學歷歧視，市民在意的是候選人的品格操守、能力與會不會做事。

針對高虹安被爆料助理請病假扣薪須上繳小金庫，沈慧虹指出，如果屬實，這恐怕已經違反勞動相關法規，全國1千萬勞工朋友，都在看台北市長怎麼處理，她也說，高虹安是「是非之人」，走到哪都會有很多是非，相信會有愈來愈多爆料者站出來。

沈慧虹也說，高虹安從疑似侵權、違規兼職，現在又爆發疑似詐領助理費涉及貪汙，卻總是顧左右而言他，社會大眾得不到澄清跟答案，因此她才會說，高虹安應該要引咎辭職立委，甚至應思考退出選戰。

沈慧虹邀對手政見辯論，高虹安說應該邀6位候選人一起參與，林耕仁則說不要用吵架辯論的方式。沈慧虹表示，兩位先前都說要「回歸市政討論」，但實際上，一位直接拒絕，一位設但書有前提，都是慣用的迴避手法，還是希望有機會，能與每一位對手就市政議題討論，不該再用其他理由推託。

至於高虹安在臉書譴責綠營抹黑，說參政初衷是要改變政治文化，沈慧虹表示，高虹安每次談抹黑，都只是想幫自已脫罪，轉移焦點國人對她的質疑也不會消失，她也反問高虹安，難道貪污就是高虹安想為新竹帶來的政治文化？