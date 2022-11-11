58歲從事房仲業的張姓女子，去年底開車行經北市福德路口時，突然向左大迴轉，撞上直行過來的37歲簡姓機車女騎士，簡送醫後傷重不治，士林地院審酌，張女已以650萬與家屬達成和解，依過失致死罪判張6個月有期徒刑，可易科罰金緩刑5年。

判決指出，張女去年12月3日上午7時開車上班，沿著基河路直行，但經過福德路時想要迴轉，貪圖方便跨越分向限制線，簡致撞上直行的簡姓女騎士，簡女被撞倒後，又遭張車左前輪輾過，造成肋骨骨折、皮下氣腫等多重性外送，經送醫後宣告不治。

張女事後被依過失致死罪起訴，但應訊時張坦承犯行，另表示自己從事房仲工作，年薪破百萬經濟尚可，經多次協調，已以650萬元與死者家屬達成和解，取得家屬原諒。

士林地院審酌，張女因一時貪快疏失，導致簡女家屬痛失至親，唯坦承犯行，並已達成和解，判處張女6個月有期徒刑，易科罰金換算為54萬元，緩刑5年。