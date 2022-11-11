大陸宣布優化疫情防控措施，加上美元走軟，人民幣呈強。在岸價（CNY）11日一度升破7.08，最高至7.0743，其後升幅收窄，收市升1,368個基點。

人民幣兌美元在岸價11日收報7.1106，較10日下午4時30分收報7.2474，大漲1,368個基點或1.89％，較晚上11時30分最後成交價7.1845，走強739個基點。

離岸價（CNH）更一度升破7.06，最高至7.0578，截至下午4時47分，離岸價報7.0946，在岸價報7.1055。官方11日開出的中間價報7.1907，較10日報7.2422，升515個基點或0.71％，創10月31日以來新高。

交易員指出，疫情防控是大陸經濟復甦乏力的關鍵擾動因素，優化防控措施不僅可以從情緒上助人民幣擺脫不安情緒，經濟復甦加速也有利於人民幣穩定。聯準會加息節奏放緩，美元及美債孳息率承壓，對緩解資金外流也有幫助。