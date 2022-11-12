桃園市龜山區萬壽路1間民宅今天11時25分獲報發生火警，桃園市消防局獲報趕往救援，發現現場鐵皮全面燃燒，消防於12時14分控制火勢，所幸無人員傷亡受困，詳細火警發生原因，仍須火調科調查。
龜山區萬壽路一段50巷1間民宅發生火警，民眾11時25分報案。消防局第一大隊趕往救援，11時31分抵達現場，12時14分控制火勢。共出動消防人員103名、消防車37輛、救護車7輛。現場一度傳出有民眾受困，不過清查後皆已逃出。
桃園市龜山區萬壽路1間民宅今天11時25分獲報發生火警，桃園市消防局獲報趕往救援，發現現場鐵皮全面燃燒，消防於12時14分控制火勢，所幸無人員傷亡受困，詳細火警發生原因，仍須火調科調查。
龜山區萬壽路一段50巷1間民宅發生火警，民眾11時25分報案。消防局第一大隊趕往救援，11時31分抵達現場，12時14分控制火勢。共出動消防人員103名、消防車37輛、救護車7輛。現場一度傳出有民眾受困，不過清查後皆已逃出。
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