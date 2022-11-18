下周國際新聞事件

11/21　周一 德國PPI

11/22　周二 歐元區11月消費信心

業績報告：安捷倫科技、戴爾電腦、Zoom、亞德諾半導體

11/23　周三 API原油庫存相關報告

澳、法、德、歐元區、英、美 11月PMI

美國10月耐久財訂單

美國10月新屋銷售

美國11月密西根大學信心指數

EIA原油庫存相關報告

業績報告：惠普、百思買

11/24　周四 聯準會前次利率決策會議紀錄

德、法 11月商業信心

11/25　周五 英、德、法 11月消費者信心

《國際經濟》英國11月消費者信心略升 仍未脫谷底
軒郁榮獲「2022永續報告金獎」
《國際經濟》歐元區10月通膨下修至10.6% 仍處歷史新高
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