下周國際新聞事件
11/21 周一 德國PPI
11/22 周二 歐元區11月消費信心
業績報告：安捷倫科技、戴爾電腦、Zoom、亞德諾半導體
11/23 周三 API原油庫存相關報告
澳、法、德、歐元區、英、美 11月PMI
美國10月耐久財訂單
美國10月新屋銷售
美國11月密西根大學信心指數
EIA原油庫存相關報告
業績報告：惠普、百思買
11/24 周四 聯準會前次利率決策會議紀錄
德、法 11月商業信心
11/25 周五 英、德、法 11月消費者信心
下周國際新聞事件
11/21 周一 德國PPI
11/22 周二 歐元區11月消費信心
業績報告：安捷倫科技、戴爾電腦、Zoom、亞德諾半導體
11/23 周三 API原油庫存相關報告
澳、法、德、歐元區、英、美 11月PMI
美國10月耐久財訂單
美國10月新屋銷售
美國11月密西根大學信心指數
EIA原油庫存相關報告
業績報告：惠普、百思買
11/24 周四 聯準會前次利率決策會議紀錄
德、法 11月商業信心
11/25 周五 英、德、法 11月消費者信心
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。