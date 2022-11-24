周三美股主要指數連漲第二天，聯準會發布的11月會議紀要顯示，隨著通膨降溫，央行可能很快就會放緩升息幅度。以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤佳，均上漲約1%。

最新發布的經濟數據好壞不一，帶動美國10年期指標公債殖利率走跌，這給美股盤初帶來提振。

上周美國初領失業給付新增人數超乎預期，11月美國商業活動連續第5個月呈現萎縮，但消費者信心上揚，且房屋銷售數據意外強勁。

聯準會11月會議紀要顯示，「絕大多數」央行決策官員同意「可能很快就適合」放緩升息步伐。

感恩節假期到來前，市場交投清淡，周四美股休市，周五只開盤半天。

美國各交易所成交量總計為92.5億股，過去20日均量為116億股。

★主要指數

道瓊指數漲95.96點或0.28%，收34,194.06點。

標普500指數漲23.68點或0.59%，收4,027.26點。

那斯達克指數漲110.91點或0.99%，收11,285.32點。

費城半導體指數漲29.60點或1.07%，收2,786.42點。

★消息

美國勞工部公布，上周（截至11月19日）初次請領失業給付人數周增1.7萬人，為24萬人，超出市場預期的22.5萬人，並創下3個月新高。截至11月12日止當周，持續請領失業金人數周增4.8萬人，為155.1萬人，超出市場預期的152萬人，反映近來科技業掀起裁員潮，美國就業市場開始降溫。

美國商務部公布，在運輸設備和軍用飛機訂單帶動下，10月耐久財訂單初值月增1%，為連續第3個月增長並創下4個月來最大增幅，同時也遠超出市場預期的月增0.4%。排除運輸設備後的耐久財訂單月增0.5%，亦優於市場預期。

標普全球美國11月製造業採購經理人指數（PMI）初值為47.6，與10月終值50.4相比由擴張轉為萎縮。服務業PMI初值從10月的47.8下滑至46.1。綜合PMI初值跌至46.3，顯示美國商業活動連續第5個月陷入萎縮。

密西根大學11月消費者信心指數終值為56.8，高於市場預期的55.0，但仍遠低於10月份的59.9，並創下7月以來新低。調查亦顯示消費者對未來一年的通膨預期為4.9%，低於市場預期（5.1%）。

聯準會11月會議紀要指出，隨著貨幣政策接近「足夠具限制性」的水準，聯邦基金利率的最終目標已經變得比升息速度更為重要。這意味著美國央行在對抗通膨上已經看到進展，並有意放慢升息步伐，今年底一直到2023年，聯準會可望縮小升息幅度。聯準會在11月初的政策會議上連續第4次升息0.75個百分點，使利率創下2008年以來新高。經濟學家普遍預期美國央行12月將升息0.5個百分點。

聯準會發布會議紀要後，美元和美國公債殖利率走低。尾盤10年期指標公債殖利率跌至3.6908%，兩年期債息跌至4.4773%，預告經濟可能陷入衰退的「倒掛」幅度仍然多達78.65個基點。美元指數跌0.915%。

周三布蘭特1月期油大跌3.3%，收在每桶85.41美元。美國期油重挫4.36%，報每桶77.42美元。市場觀望G7協商俄羅斯原油價格上限的決定，以及美國汽油庫存增幅超出市場預期。