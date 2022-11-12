女性總希望能永保青春，但歲月就是不饒人，有時就算勤保養，還是難以改變膠原蛋白的流逝，但有時外表並不一定代表一切，心態或許才是逆齡的秘訣。《靈匣網》近日分享5個就算年紀大也不顯老的星座女，例如天秤座善於打扮，喜歡嘗試新事物，射手座則是保持樂觀態度，舉止間散發氣質。

1、 射手座

射手女個性活潑好動，而且愛好自由，勇敢追求夢想，無論遇到什麼困境，她們都會抱持樂觀態度，從來不會自怨自艾，或是抱怨生活，心態健康又年輕，對於她們而言，年輕不是光看表面，心態、內涵也很重要，也因她們總是樂觀處事、勇於接受新事物，所以並不顯老，隨年齡增長越來越有氣質，充滿迷人魅力。

2、 天秤座

天秤女普遍長相都很漂亮，而且愛打扮自己，總是跟著時尚潮流，也會利用空閒時間學習穿搭，她們知道自己的優勢在哪，會想辦法放大這些優點，而不是追求不屬於自己的東西，天秤女著重生活品質，把自己打理得很好，對於生活充滿幹勁，不會因年齡增長而變得越來越沒活力，因此不會給人顯老的感覺。

3、 雙魚座

雙魚女身上總是有不諳世事的少女氣質，個性非常溫柔又善良，抱持樂觀心態，就算遇到困難也不會低頭，或是感到非常困擾，認為沒有什麼事是過不去的，總能發現世界的美好之處，即使年紀大了，她們舉手投足間還是給人青春的感覺，而且雙魚女本身又愛幻想，就像是一個少女一樣，可謂減齡神器。

4、 處女座

處女女大多為完美主義者，無論什麼事情，都要求自己做到最好，對於外貌也是如此，因此平時非常注重保養，她們並非刻意追求年輕，也不在乎自己看起來是年輕還是老，只是很在乎氣色，認為皮膚、體態、體內功能保養好，才是最佳狀態，隨著年紀增長，護膚方法也會跟著改變，外表看起來總是比實際年齡還小。

5、 金牛座

金牛女並不在乎年輕還是老，年輕時她們會把精力放在自己感興趣的事上，隨著年齡增長，才會慢慢地把精力放在提升自我，這時她們也有足夠的資金來滿足自己的需求，所以就算金牛女年紀大了，但看起來還是比實際年齡小，甚至充滿韻味，這種年輕感不只體現於容貌，氣質上更是一般人難以擁有的。