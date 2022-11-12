澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制12日召開新聞發布會，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍指出，《二十條優化措施》第6條專門強調，沒有發生疫情地區要嚴格按照《第九版防控方案》確定範圍，對於風險崗位和重點人員核酸檢測，不得隨意擴大核酸檢測範圍，兩者要求完全一致。前者是對後者進一步的重申和強調。

記者提問，本次措施優化強調，全員核酸只在疫情底數不清時開展，要求糾正「一天兩檢」甚至「一天三檢」等不科學的做法。這些調整是否和常態化核酸檢測要求衝突？未來的核酸檢測應該怎麼做？

王麗萍回應，作為新冠疫情處置的第一個關鍵要素，就是要做到早發現，監測預警是非常重要的。第九版防控方案明確了常態化核酸檢測的要求，要開展人、物、環境多管道的監測預警，這裡包括醫療機構就診人群的監測、風險職業人群的監測、重點機構和場所人群的監測、社區管理人群的監測，以及集中隔離場所和醫療機構和進口物品、環境、藥品、病毒基因等8個方面的監測，這些都是基於我們從2020年以來整個新冠疫情防控的具體工作和實踐總結、凝聚而成，操作性強，能夠指導各地做到疫情的早發現。

她介紹，一旦發生本土疫情，什麼時候開展區域核酸檢測，在第九版防控方案裡也明確提出：當發生疫情以後，基於流調研判，明確傳播鏈清晰，沒有發生社區傳播，這時候是無須開展區域全員核酸檢測，只需要對風險區域和重點有感染風險的人員，根據流調研判，對這些人員進行核酸檢測，開展快速的疫情處置。

如果疫情發現得比較晚，經流調研判，存在源頭比較多、傳播鏈比較複雜、涉及的風險流動人員比較多、存在廣泛的社區傳播風險的時候，這時候再開展區域核酸檢測。

王麗萍表示，第九版防控方案也具體明晰了對於特大城市和省會級城市、一般城市和農村在什麼情形下啟動核酸檢測，怎麼樣開展區域人員核酸檢測，以及如何終止，都進行了明確具體的指導。

這樣疫情發生以後進行核酸檢測整個策略的核心是以快速流調為基礎，通過區域核酸檢測來進行風險綜合研判，實現疫情快速精准處置，最大限度減少疫情對社會經濟、老百姓生產生活秩序的影響，保護人民群眾的生命安全和身體健康。