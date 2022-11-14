新北市長政見會／林佳龍批「別再講好好做事」 侯友宜「3舉例」反酸他頻口誤

新北市有近400萬人口，轄內許多重大建設決定權都在中央，媒體問及，新北統籌分配款又是六都最低，是否會支持修正財劃法，另外，民進黨新北市長候選人林佳龍如何說服新北民眾跨縣市參選，侯友宜如何突破困境。對此，林佳龍承諾會推動改革，但也批評侯友宜不要再講好好做事；侯友宜則強調，他都是用包容體諒的心情，看待中央和地方的關係，不過也逐一列舉林佳龍過去口誤的例子，反酸對方稱「來久了就會了」。

林佳龍說，他都是以國土規畫思考，超越本位主義，跨縣市找到創新解決方案，侯友宜也曾感謝他解決淡北道路、林口交流道等問題，因為對台灣有愛，他希望國土發展更好，他也在卸任交通部長前，請台鐵研究1200月票吃到飽，整合捷運、公車、國道客運、台鐵、ubike。

對於財劃法，林佳龍說，他支持財政新聯邦主義，招商多的要多留點在地方，這樣發展才能鼓勵城市間的競爭，像是桃園、高雄招商成功帶來稅收都留在當地，不過他也承認，財劃法對新北市不公平，台北、高雄占了大部分的分配款，因此他會推動財劃法改革。

林佳龍強調，以他的專業和過去治理的經驗，可以帶動新北翻新、翻轉軸線，他也批評侯友宜「不要再講好好做事」，到底有什麼創新治理，人家有的新北都沒有，也想不出別人沒有的，「侯做了12年還要再做4年，新北市民能夠接受嗎？」林佳龍說，國民黨在新北執政17年，真的要換人換黨做。

反觀，侯友宜則強調是用包容體諒的心情，看待中央和地方的關係。侯友宜說，就像林佳龍突然到新北市選舉，他也是用正向心情看待，把林當成可敬對手，儘管林將十三行講成十四行、十三層變成十三行，甚至將鴨母港講成在板橋，這些都不重要，來新北就是想愛新北市，他都正向看待，他也不會說爲什麼講錯，因為這些都是口誤，來久了就會了。

「選舉都是一時的，過了就可以團結在一起。」侯友宜說，財劃法限制下，中央決定金錢分配，行政院長蘇貞昌先前也說要改很多年，當了院長也是這樣，但不管交通建設、分配比例高低，他永遠心存感謝，別人給了一點幫忙，他都感謝，正向看待，不會惡意批評。

另外，林佳龍提及汐東線、1200月票等，侯友宜也說「只有感恩，台灣才會更好」，台北、基隆、新北大家共同付出，他心存感恩，他沒辦法解決，找大家一起來解決，雖然後來只做龜山、林口那一段，也還沒發包，但他都心存感謝，他先前也有提1280月票，後來不了了之、沒有結果，現在對手提出1200月票，他也沒有意見，只要財政務實就好。

侯友宜強調，中央、地方的錢都是人民納稅錢，需要好好用在刀口上，中央和地方一定要同心協力，好好做事。