瑞芳動物之家完工模擬圖。（新北市動保處提供）

動物之家建築物造型將與周遭環境結合。（新北市動保處提供）

瑞芳動物之家考量犬隻心理狀態及視覺特性，為犬隻量身打造犬舍。（新北市動保處提供）

新北市瑞芳動物之家今（14）日舉行新建工程動土典禮，新北市動保處2021年邀請國外專家與動保團體共同研商設計，考量犬隻生理特性，以明亮色感及量體阻隔等方式減少犬隻壓迫，規畫動物保護意識與國際接軌的新瑞芳動物之家，新北市農業局長李玟、行政院農業委員會、瑞芳區里長、動物保護團體、寵物及獸醫師等相關公會均出席開工典禮，共同見證瑞芳動物之家的新開端。

瑞芳動物之家興建於民國80年間，因年代久遠建物老舊，動保處於2021年特別與台灣防止虐待動物協會合作，邀請美國動物收容所設計專家Heather Lewis參與規畫，建築物外觀以暖色系為原則，塑造溫馨、活力形象，期望能顛覆傳統動物之家印象，展現瑞芳動物之家新美學。

瑞芳動物之家將於原址重建，包含行政辦公接待二層樓大廳、新犬舍、互動區及運動場等，耗資約8000萬元，預計明年底完工。園區所有施作材質、設施設備皆以人道、動物舒適性為出發點，考量犬隻心理狀態及視覺特性，採用明亮淺色系減少壓迫感，不同區域犬舍之間以量體阻隔，減少互相視線接觸，降低犬隻心理壓力。同時採納國外專家建議，將收容所內的「犬貓入所」、「物資運送」及「民眾認養」三大動線獨立分開，減少動物相互干擾，穩定動物心理狀態，增加動物福祉。

農業局長李玟表示，新瑞芳動物之家建築物外觀造型以「家」為概念出發，經由斜屋頂形式，呼應環境山區陵線，並解決山區雨量較大環境問題，視覺上使用較為溫暖的紅磚、木紋磚及植生牆等，翻轉一般民眾對於收容所的認知，提升環境美學，增強民眾對收容所正向觀感，吸引民眾造訪以提升犬貓認養意願，預計收容200隻犬貓。

動保處表示，新北市致力於改善動物之家收容環境，打造動物友善城市，除陸續進行修繕及改建動物之家，改善收容品質，結合公共美學，提供收容犬貓更好的生活環境亦是首要目標。