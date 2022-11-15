景氣寒冬將至？據統計，近月以來我國外銷訂單已翻黑，而勞動部今天公布的2023年第一季人力需求調查指出，預計淨增加5.1萬人，其中製造業為1萬8143人、為近3年同期最低，但相較於今年第一季的3萬2926人銳減44.9％，勞動部表示，主要是受到全球景氣降溫，市場需求轉弱，出口動能趨疲影響。

據調查指出，工業部門人力需求預計淨增加2.2萬人、服務業淨增加2.9萬人，並以製造業增加1.8萬人較多，住宿及餐飲業淨增加0.7萬人次之。

勞動部統計處處長梅家瑗表示，預計2023年1月底較10月底淨增加5.1萬人，為2022年以來同期次高，僅低於去年同期的5.7萬人，其中製造業僅淨增1.8萬人，主要為全球景氣降溫，市場需求轉弱，出口動能趨疲所致。

該調查也指出，營建工程業及住宿及餐飲業則創下近12年以來同期新高，梅家瑗說，營建工程業主要為公共工程開工需求大增，並以水泥工、綁鋼筋等「技藝、機械設備操作及組裝人員」為主，住宿及餐飲業人力需求以「服務及銷售工作人員」為主。

梅家瑗提及，人力需求淨增為較多的製造業與住宿及餐飲業增加人力主要原因仍為「公司營運擴增或多角化經營」最多、「退離者之補充」次之。