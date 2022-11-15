周姓女子與林姓女子同為戲班演員，周女因對林女不滿，在臉書開以藏頭詩「林呸疑表子」辱罵林女，林女氣炸報警提告，法官認為周女以「音近字異」之藏頭詩辱罵林女，5個字中雖然有3個錯字，仍依犯公然侮辱罪，判處周女拘役30日，可易科罰金；民事部分須賠償1萬元，可上訴。

據判決書指出，周女及林女同為演員，有諸多共通友人、戲迷，周女因對林女心生不滿，於去年9月26日在臉書貼文「林老濕卡賀咧，呸胎當是龍種，疑似鬼婆當人類，表裡不一難成形，子孫恐慌末日時」，從各句首字直式觀之為「林呸疑表子」之藏頭詩辱罵林女，足以貶損林女之名譽及社會評價，氣得她報警提告。

法院審理時，周女坦承犯行，承認自己的行為不對，但稱經濟狀況不穩定，也須照顧家人，希望法官能讓她有改過自新的機會。

法官審酌周女因細故而發表「音近字異」之藏頭詩辱罵林女，不思以和平理性方式抒發情緒，無視他人之人格尊嚴，且迄今未取得林女之諒解，依犯公然侮辱罪，判處拘役30日，可易科罰金。

民事部分，林女求償12萬元，法官審酌兩造資力及林女所受精神上痛苦程度等一切情狀，判周女應賠1萬元，可上訴。