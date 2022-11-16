臉書（Facebook）去年底將公司名稱改為「Meta」，但自從改名後，業績急轉直下，市值狂跌75%、大幅減少約8000億美元（折合約25兆台幣），華爾街日報撰文指出，很多企業會因為賠錢而改變策略，而Meta是因為改變策略才賠錢，並直言，Meta董事長兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）押上整間公司豪賭元宇宙，根本是咎由自取。

Facebook母公司Meta 創辦人祖克柏11月初宣布裁員1.1萬人，裁員人數佔整體員工數量的13%。華爾街日報指出，祖克柏當年在宿舍裡孤注一擲地押寶新興技術，創立了臉書，但現在為了元宇宙，若是再賭上全部身家，其代價將變得異常之大，祖克柏自己也說，要看清元宇宙投資是否能帶來回報，需要耐心和信心，這期間，可能好幾個季度的財報都會很難看。

而在現實世界中，Meta也面臨諸多阻力，尤其經濟不景氣的同時，利率又在上升，與科技巨頭蘋果的競爭也令Facebook的廣告業務受到打擊，報導認為，Meta與其他股價暴跌公司的不同之處在於，引發現狀的起因不同，後者是外部衝擊，而前者是咎由自取。

紐約時報專欄作家Kevin Rose文章也提到，臉書是一家面臨麻煩，甚至是在垂死邊緣的公司，臉書最美好的時光已遠去，正在穩定而緩慢衰退，未來要以優雅的姿態走向衰老，而Kevin Rose這段說法幾乎判了臉書死刑。

謝金河則說，祖克柏曾大張旗鼓宣布為FB改名，元宇宙概念頓時成市場焦點，這一年來，全球大炒元宇宙，但Meta還沒有看到實質效益，反而是臉書的活躍用戶從19.3億人一直往下掉，新的社群媒體紛紛崛起，Meta市值已蒸發掉一個台灣的GDP。