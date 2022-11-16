新北市選前之夜場地成為話題焦點，新北市長侯友宜16日赴基隆輔選時表示，場地租借都有相關規定，其中最主要的考量便是安全。他指出，權責單位都有相關規定辦法，在確保場地安全以及週邊居民的安全與交通等狀況的前提下，尊重權責單位的決定。

日前民進黨新北市長候選人林佳龍爭取11月25日區運路路權，15日甚至喊出要支持者在區運路「不見不散」。對此，侯友宜表示，場地租借都有相關規定可以依循申請辦理。這些相關規定最大的考量就是安全。

侯友宜指出，他15日有看到區運路附近社區的主委出面表示，擔心當天會發生安全衝突等狀況，也可能會造成當地居民交通上的困擾。既然當地居民都有這樣的聲音出現，他認為一切活動都應以安全為主要考量。

侯友宜指出，活動都應有詳細的安全計畫規定，權責機關都將依循規定去做考量，一切都尊重權責單位依相關規定辦法的決策，相信都是在考量安全的前提下做出的決定。