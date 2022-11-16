超前佈署，遠東集團旗下宏遠興業今年首次參加「2022 TCSA台灣企業永續獎」評選，就以生態綠化工程與長期節電節水行動，獲得金獎及台灣百大永續企業獎。

宏遠興業指出，將持續推動參與2050碳中和與節能作為追尋ESG的目標。

全球氣候變遷風險拉高、各國定出碳中和目標，讓企業永續發展（ESG）成為全球顯學，宏遠興業統計，公司在生態綠化工程與長期節電節水行動（用電量／營收減少50％，用水量／營收減少60％）、每年節省92％冷氣用電共減少4,810 噸碳排放量為愛護地球盡一份心力。

宏遠興業也運用智慧AI科技改善生產效能，以智慧電網視覺化的方式，管理各廠設備用電，使用設備保溫＆廢熱回收系統，有效減少染色設備熱能散失，並利用冷熱交換原理，增加熱水的廢熱回收使用次數，為節省能資源耗用的最佳展現，此外也啟動永續3.0計畫，目標是3年節能30％。

循環經濟是未來發展重心，宏遠興業表示，已結合流行趨勢及與品牌客戶合作開發，不斷提供多功能、永續環保布料及成衣等相關創新產品（如：海洋廢棄物回收環保布料、菱殼炭紡織品、生質尼龍布料、100％環保四面彈性梭織布料等）與整合服務，從布到成衣提供永續x機能兼具時尚流行的產品設計。