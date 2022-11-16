外媒報導，美國總統拜登有意授權能源供應商在今年冬天將庫存量保持在最低水準，確保市場上有充足的能源，防止供暖燃料出現短缺，另一方面也可以讓價格維持在企業、民眾可承受的範圍，但分析師認為，此舉反而會刺激價格上漲，造成反效果。

研調機構Cowen & Co分析師Jason Gabelman分析，最低能源儲備授權將使得用來出口的能源及能源產品進入儲存狀態，導致市場在供給量降低的狀況下推高能源價格。

若聯邦政府授權此事，影響的範圍將更加廣泛，加上美國東岸最大煉油廠正準備在供暖需求旺季進行維護，若進口能源與本土能源的數量出現下滑，美國東部冬季能源的價格將再度上漲。

渣打銀行大宗商品研究主管Paul Horsnell則認為，此方法雖然可能讓短期的能源價格上漲，但拜登可能是在為明年冬天做準備，「現在可能是讓國會開始思考甚至通過此事的好時機。」