總統蔡英文昨（15日）接見荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）執行副總裁兼首席營運長施耐德，在臉書表示明年ASML即將在北部動土的投資案，是有史以來在台最大規模。對此，艾司摩爾證實將落腳新北市，但對投資細節不多做說明。

艾司摩爾表示，公司持續在全球和台灣投資，為成長做準備，以支援全球客戶和半導體產業發展。目前無法透露新北投資案的細節。

蔡英文周二在臉書發文表示，持續投資台灣的計畫，絕對是非常正確的方向，政府將持續提供協助。蔡說，當艾司摩爾規劃要在北部加碼投資時，行政院副院長沈榮津帶領行政團隊，迅速成立專案聯合服務窗口，在行政流程上，提供了最大的協助。

蔡英文說，半導體產業是一個全球合作的產業，當雙方彼此合作，就可以打造一個最先進、最有效率的生產模式，艾司摩爾與台灣的合作就是最好的例子，從2003年自新竹成立子公司以來，與台積電等台廠一起成長茁壯，而台灣更成為了全球唯一，DUV光罩傳輸模組的製造基地。

而在這個全球矚目台灣的時刻，蔡英文感謝艾司摩爾以具體行動投資台灣，也和台灣半導體產業，一起提升全球半導體的技術能力，相信台灣先進的半導體產能，將有助於振興區域和全球經濟。