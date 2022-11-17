日前民進黨北部縣市首長候選人推出「北北基桃1200元交通月票」政見，交通部擬擴及至全國，台中市長盧秀燕17日上午受訪回應，交通部長王國材已宣布補助措施要擴大到全國，中市府也樂見其成，相信市府相關局處會了解此方案。

盧秀燕17日上午至大肚區自強市場拜票，與盧秀燕競選總幹事、前立委顏寬恒、市議員吳瓊華、林孟令、無黨籍市議員候選人林昊佑等人一同掃市場，向沿街的攤商、民眾一一拜票，現場民眾熱情相迎，更有民眾送上蒜頭，預祝盧秀燕「凍蒜」。

日前民進黨北部縣市首長候選人推北北基桃交通月票1200元，交通部回應「樂觀其成」但是初估預算近40億，外界質疑為政策買票，媒體詢問盧秀燕看法，盧秀燕說，因為外界有這樣的質疑，所以交通部長王國材已經宣布補助措施不只北北基桃，要擴大到全國。

盧秀燕表示，雖然她目前是請假中，但她相信中市府相關的局處會了解這個方案，後續中央應該也會公布更多細節或補助辦法，若要擴大到全國各地，中市府一定也是樂見其成，也會提出相關的申請。