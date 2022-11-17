新冠疫情推波相關藥品需求，生達(1720)前3季獲利表現出色，今年營運成績受到期待。總經理范滋庭今(17)日表示，明年營運成長動能除了原有業務持續成長，另外還有包括大陸兩項藥品有機會上市，日本市場也有新產品。

新冠疫情趨緩後，明年營運動能是否會降低？范滋庭說，經過疫情的兩年，曾經面臨供應鏈斷鏈、藥品缺貨的狀況，生達積極布局的產銷協調，預期會有一半的客戶繼續下單，其中又以慢性病用藥比重較高，有利明年營運表現。

此外，中國大陸市場明年度可望有兩項藥品上市，包括心臟高血壓用藥以及止痛藥，可望認列里程碑金與分潤，並持續銷售抗生素針劑外。日本市場，今年將簽訂新一項CDMO(委託開發製造服務)，將由日本合作夥伴申請當地藥證與銷售。

生達過去每年資本支出大約1億元左右，明年度將興建成品倉庫，金額將超過2億元，因此，明年度資本支出將提升至3~4億元。