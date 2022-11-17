2023年健保總額再突破8,000億元，健保會18日將開會討論2023年健保費率審議案。衛福部長薛瑞元17日表示，健保安全準備金還有1個月，因此明年健保費率應該暫時不調漲，而部分負擔遲早會上路。

健保明年度總額日前協商結果已出爐，在醫院及西醫基層部分未獲共識，因此總額以付費者方案約8,324億元、醫界代表方案達8,437億元，兩案併陳，交由衛福部決議。依規定協商完成後必須在一定時間內精算，加入政府補助240億元以及補充保費挹注後，安全準備金預期最低仍會有1.05個月，仍維持在安全區間。

由於健保安全準備金預期仍維持在安全水位，再者部分負擔新制將上路，因此明年度不調漲費率機率大。另一方面，原訂今年5月中旬上路的健保部分負擔新制，針對門診藥品、檢驗及檢查還有急診部分負擔收費調整，落實使用者付費的精神，但卻因為適逢面臨疫情高峰而暫緩上路。部分負擔新制原先預計可以增加健保近百億元收入，豐富健保安全準備金，但卻因為疫情停擺。

薛瑞元日前指出，部分負擔重新上路時間，預計落在今年底或是明年初上路，但是不會同時調整健保費率，避免一次兩項政策調整讓民眾負擔過大。而指揮中心指揮官王必勝近日曾表示，這波BA.5疫情已過，周確診數已經在低點，薛瑞元回應，部分負擔上路除了要看疫情狀況，也要經濟復甦情況，方案已經確定，只是上路時間未定。