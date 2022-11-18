鴻海(2317)與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）設立的合資企業Ceer宣布，延攬前通用汽車高階主管及VinFast執行長德盧卡（James DeLuca）擔任公司執行長，負責電動車產品開發、製造和銷售，目標生產具先進技術和功能的招牌電動車。

Ceer將運用BMW授權的零組件技術，於沙烏地阿拉伯設計及製造電動車，並按照全球最高的品質和安全標準進行測試，品牌車計畫於2025年上市。鴻海將開發車輛的電子電氣架構，並在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務。

德盧卡在汽車產業擁有逾40年經歷，先前擔任越南汽車製造商VinFast的首任執行長，領導創建東協第一個電動車品牌。而在加入VinFast前，德盧卡領導美國通用汽車的全球製造部門，監督公司的生產流程，並管理全球31國、171家工廠的20多萬名員工。

德盧卡表示，沙國了解汽車產業對經濟成長和創造就業的重要性，期待將Ceer打造成受沙國消費者和更廣泛產業青睞的汽車品牌。Ceer將有助於帶動沙國汽車業、並創造規模綜效，帶動更多轉移至中東生產，使電動車成為該國和更廣泛地區主流，汽車業將從中受惠。

沙國為當地汽車業制定多項目標，聚焦建立一個可持續的工業生產基地，以促進該國GDP成長、促進知識技能移轉並創造就業機會。目前Ceer已擁有400多名員工，並開始設計和製造Ceer品牌車。

Ceer目標為沙國和中東、北非市場消費者設計、製造和銷售一系列電動車，包括轎車和休旅車。PIF預估，Ceer將吸引逾1.5億美元的外國直接投資，並創造多達3萬個直接和間接就業機會，至2034年預估將為沙國GDP貢獻80億美元。