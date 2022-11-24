經濟部近日公布10月外銷訂單統計，已連二黑，據勞動部今天公布的無薪假（減班休息）統計指出，本周無薪假共增加91家、796人，其中製造業就增加479人，勞動部官員表示，受到國內外訂單減少影響，製造業近期減班休息人數增加，會提供名單予經濟部輔導並密切關注。

勞動部統計本周無薪假情況，共有2658家、1萬7646人實施，較上周增加91家、796人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司副司長王金蓉表示，本期增加主要為在製造業，主要為有某光電相關製造商，因國內外訂單減少，因而與員工協議實施減班休息、初步實施2個月到今年年底為止。

此外，本期支援服務業（旅行社）、住宿餐飲業及批發零售業也分別增加83人、46人及112人，王金蓉說，內需服務業雖然已復甦，但仍有部分受影響未完全恢復，大多為接續實施、尚屬平緩。

王金蓉提及，受到邊境鬆綁影響，本期運輸倉儲業滅少26人，主要是有某國籍航空減少實施，預估長遠來看會往好的方向。