北市YouBike2.0於10月提前達成 1200站擴建目標，服務13年的YouBike 1.0，將於12月3日停止營運。交通局呼籲，到時新北市騎往台北市的民眾請改用YouBike 2.0，也與新北市協調於境內跨市騎乘熱門51站點，增加 YouBike2.0車柱。

交通局說明，隨台北市 YouBike2.0系統陸續建置，民眾逐漸改用 YouBike2.0，統計至10月，YouBike1.0租借次數占全系統比例降至8.5％、 周轉率1.8，而新北市境內跨市騎乘熱門51站點也已由新北市協助增加 YouBike2.0車柱，方便民眾使用 YouBike2.0跨市租借。

交通局表示，因為台北市 YouBike1.0系統將於12月3日0時起停止營運，YouBike1.0 自行車及車柱將陸續撤離拆除，退場後空間除了設置 YouBike2.0停車柱或調度區外，將恢復行人通行空間或視當地需求評估設置自行車架或停車格。

交通局也說，為避免台北市 YouBike1.0停止營運後仍有民眾自新北市騎乘YouBike1.0至台北市，已協調新北市並請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點及橋梁張貼「跨市騎乘民眾請改使用 YouBike2.0」加強宣傳，後續將再針對跨市騎乘頻繁者傳送簡訊提醒。

交通局提醒，如果有YouBike1.0欠費民眾，考量YouBike1.0車柱陸續拆除後只能到YouBike服務中心補繳，請民眾儘速持欠費卡片就近至 YouBike1.0車柱感應以完成 補扣款程序，避免車柱拆除後補繳不方便。