距九合一大選愈來愈接近，基隆市長的選情處於膠著局面，藍綠兩黨爭議不斷，互控對手陣營涉及賄選。基隆地檢署已經接獲7起有關基隆市長候選人的案件，涉及賄選、誣告、意圖使人不當選等罪名，基隆地檢署18日表示，相關案件都正在積極偵辦中，若案件發展有需要，也不排除傳喚候選人釐清。

近日基隆市內有某陣營的文宣，質疑基隆地檢署偵辦賄選案的進度，對此，基隆地檢署18日上午表示，本次選舉基隆市長候選人相互告發違反公職人員選舉罷免法等案件，基檢檢察官已傳喚當事人、證人、檢閱手機內容及調查相關事證，均已積極偵辦中。

基隆地檢署強調，相關案件的調查，均秉持公正客觀立場，依法調查，務求毋枉毋縱，維護乾淨選風。

據瞭解，蔡適應陣營曾兩次向基檢舉發謝國樑陣營涉及「假公益真賄選」，謝國樑陣營也曾舉發蔡陣營後援會涉嫌賄選、意圖使人不當選以及誣告等。

謝國樑競辦發言人余治明表示，我們沒有認為檢調有不中立的情況，對於司法機關的辦案我們絕對予以尊重，期盼檢調對於罪證確鑿的案件能秉公處理，勿枉勿縱，還給基隆市一個乾淨的選風。