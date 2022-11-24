距離地方公職人員選舉僅剩3日，各地選戰激烈，警政署長黃明昭23日下午第4度率刑事局長李西河、偵四大隊大隊長陳瑞基等查賄重要幹部，蒞臨苗栗縣警察局，慰勉同仁執勤辛勞，並要求該局賡續加強選舉查察作為，全力投入選舉查賄制暴工作。

黃明昭提示，選前近幾日往往是現金買票高峰期，也是查賄最關鍵時刻，勉勵該局同仁，在齊心查賄之下，目前已展現具體成果，但仍要堅守崗位，積極查緝。同時，對於較高層級候選人的查緝，不能就此止步，鎖定高風險對象及熱區，以全面跟蒐查辦作為，展現警方決心，嚇阻心存僥倖、意圖賄選的行為，斬斷各種不法干預選舉公平性管道。

苗栗縣警局表示，縣警局至今已查辦60餘件賄選案，傳喚通知數百餘人到案說明，目前已移送賄選案件42件200人，其中以現金買票23件最多，禮品14件次之，苗栗地檢署更已迅速起訴4案。苗栗縣警局將持續致力打擊賄選及各種不法介選犯罪，集中查賄能量堅持到底，並呼籲鄉親勇於檢舉賄選，共同追求真正的民主，為守護公平、乾淨的選舉努力。