芬蘭駁斥了外界所傳，一旦成為北約成員國將考慮在該國領土上存放核子武器的任何可能性，這一項反駁是在芬蘭總理馬林（Sanna Marin）政府在提出將加強該國與俄羅長達1340公里邊境的新建議時所提出。

據軍事新聞網站《防務新聞》（Defense News）19日報導，芬蘭總統兼芬蘭武裝部隊（FAF）總司令芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）強調了與俄羅斯保持 「睦鄰關係 」的必要性，他說過去從未暗示過或討論過將在其領土上部署核武器作為芬蘭加入該聯盟（北約）的先決條件。

尼尼斯托說：「芬蘭無意允許在其領土上部署核武器。沒有跡象表明任何北約國家正在向芬蘭提供核武器，」迄今為止，約有28個成員國發表了個別聲明，認為芬蘭和瑞典有資格加入該聯盟，並有權根據第5條獲得北約的支持。

總部設在赫爾辛基的芬蘭國際事務研究所（Ulkopoliittinen Instituutti）所長阿爾托拉（Mika Aaltola）說，加入北約後將核武器放在芬蘭的前景是 「無稽之談。」「任何核武器都不會被帶到芬蘭。北約和芬蘭都沒有這種願望。美國和其他成員國的論述並不包括向芬蘭提供任何核武器。此外，芬蘭也不希望在其領土上放置核武器，」

與芬蘭一樣，瑞典同樣明確表示，它不準備在加入北約之前對核武器提出先決條件。「我們不會提出任何先決條件。對於在我們國家部署核武器的問題，瑞典的態度與芬蘭完全一樣。瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）說：「當然，我們擁護北約在核武器方面的所有能力，但在定位方面，瑞典和芬蘭有著相同的結論，並站在同一條線上。」

芬蘭在即將加入北約之前，已經制定了到2025年將花費約20億美元（近622.5億新台幣）的計劃，以加強其與俄羅斯的廣闊邊界的安全。國防預算將被擴大，包括新的加強邊境安全項目、購置新的偵察機、擴大邊防軍，以及更廣泛地使用無人機、安全偵察機器人和電子傳感器技術。