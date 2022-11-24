蔡英文總統、副總統賴清德為民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵站台，但蔡卻將江聰淵說成是曾參選縣長的立委陳歐珀，上月賴清德也講成前縣長林聰賢，今天（24日）藍軍諷刺江是「中國淵」、「黑道盟友」讓總統與副總統都挺不下去，對此綠營反批藍軍是見縫插針、黔驢技窮。

蔡英文23日晚間到羅東為江聰淵助選，卻說「這次我們都投給陳歐…」蔡英文發現講錯話，當場語塞，台上台下也是笑聲不斷；上月賴清德助選時，也說成「一定要把林聰賢送入縣政府。」各網路群組也流傳「連總統都不挺」的影片。

國民黨宜蘭縣黨部今天舉行記者會，指近日江聰淵多次邀請大咖到宜蘭輔選，但國民黨縣長林姿妙最大的咖就是基層百姓，江聰淵真是含著金湯匙在選舉，集光環於一身，但江每天罵別人跑攤，總統、副總統每天這樣輔選，不也是跑攤嗎？

藍軍指出，蔡英文請大家支持陳歐珀，賴清德輔選也說成林聰賢，應該就是江聰淵是「中國淵」、「黑道盟友」？讓總統、副總統都挺不下去。藍軍也要求江聰淵說明其兄長賺人民幣等問題，要江正面回答、不要閃躲。

江聰淵競選辦公室回應，國民黨黔驢技窮，無計可施，只能一再抹黑，不然就是見縫插針；總統、副總統每天要處理國安、外交及政策協調事務繁重，公餘時間也盡力協助黨內同志輔選，口誤在所難免，國民黨大可不必如此。

江聰淵競辦說，裝睡的人叫不醒，國民黨一再憑藉臆測重複性惡意指控，面對當事人的回應內容也選擇視而不見；不過，江聰淵既然選擇承擔，選擇接受挑戰，相信支持者11月26日會挺身而出。