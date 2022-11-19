彰化縣長候選人王惠美競選總部19日在和美鎮舉辦北彰場團結造勢，現場湧入上萬人，旗海飄揚。（吳敏菁攝）

彰化縣長候選人王惠美競選總部19日在和美鎮舉辦北彰場團結造勢，現場湧入上萬人，旗海飄揚。（吳敏菁攝）

彰化縣長候選人王惠美競選總部19日在和美鎮舉辦北彰場團結造勢，王惠美再度承諾，中央369敬老金經費若過，絕對全部來發放。（吳敏菁攝）

彰化縣長候選人王惠美競選總部19日在和美鎮舉辦北彰場團結造勢，王惠美再度承諾，中央369敬老金經費若過，絕對全部來發放。（吳敏菁攝）

彰化縣長候選人王惠美競選總部19日在和美鎮舉辦北彰場團結造勢，現場湧入上萬人，最後藍營提名各級候選人手拉手，高呼凍蒜。（吳敏菁攝）

選戰倒數7天，彰化縣長候選人王惠美競選總部19日在和美鎮舉辦北彰場團結造勢，王惠美與新北市長侯友宜市長、台中市長盧秀燕，三人合體同台，高呼新北、台中、彰化一起贏，現場湧入上萬人，旗海飄揚，點燃熱情，王惠美再度承諾，中央369敬老金經費若過，絕對全部來發放，並指出彰化不比別人卡細漢，一定要有彰化捷運，中部形成雙核心，區域治理才會成功。

新北市長侯友宜在選戰百忙中抽空到彰化替王惠美站台，稱讚王惠美為了縣民的福利、建設，四處奔走，彰化百萬大縣，為了推銷彰化農產、觀光，新北、彰化簽署MOU，讓彰化優鮮農產品，有新北市優先來販售。惠美、友宜連線，代表好好做事情，要找回認真、樸實的精神，讓彰化、新北、台灣更好。

台中市長盧秀燕表示，台中和彰化有很多合作，芬園到烏日溪尾二橋已通車、大肚到和美跨河大橋也動工，蔡英文總統多次為了選舉到台中、彰化「專程來罵」，如果是帶來建設、預算，就忍耐讓她罵罵沒關係，但若果只有罵就沒意思。中捷綠線已經通車，往北延伸北屯大坑、往南延伸彰化，彰化有捷運，只等行政院點頭就能做，希望總統到中部來，不要只為了選舉「罵我們兩」，也要向中部人宣布，趕快讓捷運延伸到彰化。

王惠美表示，四年來認真打拚，一上任就接到審計室公文警告彰化財政，又遇到新冠肺炎疫情，但有心就有願，就有力，財政變好、也度過疫情，感謝第一線和鄉親，提出改造彰化、翻轉命運從交通開始，土地活化，引進新興產業，讓交通、產業和都市，達到三政一的縣政願景。

王惠美說以媽媽的心守護彰化，興建公共托嬰中心，推動整合式衛福大樓，吸引青農、青年人回流，招商也高達9000多億，高科技產業也進來了、推動十二項願景工程，都在逐步實現，讓彰化更好。

王惠美說，對手批評「流標王」、最低薪，標出去又說是為了選舉才標，等做好又說是割稻仔尾，對縣府員工很不公平，彰化已經脫胎換骨，不要唱衰彰化，台中捷運綠線到彰化，被中央退3遍，二林精密園區躺兩年不過關 ，「有人不做事、反而罵我低薪，這樣合理嗎？」

王惠美說，綠能稅兩次退回，對手一開始又說要修法，為什麼當立委不修法，後來又總統、副總統都來背書，只要中央願意支付369，「我王惠美絕對全部都發」，並指出，各地都有捷運，南投也在爭取， 難道彰化人卡細漢，不用有捷運，只有台中有捷運，沒有彰化捷運，台中市也經營不下去，一定要拉到彰化，形成雙核心，區域治理才會完整。