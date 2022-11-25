在掃街車隊出發前，有熱情支持者上前與林佳龍握手。（呂健豪攝）

選戰倒數，藍綠回防板橋！距離投票只剩不到20小時，新北市長侯友宜與民進黨新北市長候選人林佳龍在今天下午都回到新北市最大票倉板橋車隊掃街，林佳龍表示，因為板橋市新北市政府的所在地，也是人口最多的地方，所以選擇在板橋舉辦選前之夜，也在最後這天回到板橋車隊掃街，希望帶動選戰最後的氣勢，號召大家出來投票。

林佳龍表示，競選總部及選前之夜都選在板橋，是因為板橋是新北市政府的所在地，也是新北是人口最多的地區，所以藉由這樣的車隊掃街，也可以帶動更多人來參加選前之夜，表達「大家出來投票，我們會贏！」這樣的訴求，而且板橋也是未來新北市能夠擴大的都市核心區，所以才會在最後時刻選擇回到板橋。

而對手侯友宜下午也在板橋車掃，媒體詢問如果雙方車隊碰頭，會想向對手說什麼？林佳龍回應，他希望侯友宜能夠多聽聽人民的聲音，因為他把自己關起來躲在城堡裡，不管外面其實人民有很多心聲，甚至有一些悲情，他希望侯友宜能夠做一個有血有肉的市長，不要凡事只會說好好做事卻看不見人，沒有辦法以人本精神出發的市長，不會是好的父母官。

最後有關侯友宜陣營選前之夜主打「素人開講、以民為天」，林佳龍則批評這是一個很大的諷刺，他認為在侯友宜統治的12年內，新北市民有很多的悲情，或許他們想代表人民或庶民，但這不是真正讓想發聲的人能夠上台。

林佳龍說，反而他們訴求的「新北大翻新、市民大翻身」會讓真正的庶民、真正的新北市民在晚會上表達他們的心聲，這將會是很好的對比。他也向侯陣營喊話，不要想歡歡樂樂跳個舞就認為是人民可以好好的過日子，對於沒辦法好好過日子的人，他們也會號召他們來參加選前之夜，讓人民的心聲可以被聽見。