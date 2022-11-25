新北市長侯友宜選前之夜晚間熱鬧登場，這次活動沒有所謂政治大咖，而是找來新北市民分享與見證新北市四年來的轉變，五股市場副會長鄭品怡分享五股公有零售市場帶動年輕人願意回到五股打拚的過程，身障運動選手張孜維，則分享侯友宜從副市長時期對弱勢族群的照顧，當上市長後，更透過好日子愛心大平台，讓更多人加入，帶動善的循環，場面沒有政治口水與攻擊，相當溫馨。

鄭品怡分享，他從小在五股地區長大，很喜歡跟阿公阿嬤逛傳統市場，長大後到台北念書，後來聽到新北市府將老舊公有立體停車場改造為五股公有零售市場，她拿出熱血，寫了一份企畫書，一路過關斬將、順利入駐公有零售市場。

鄭品怡表示，感謝侯市長跟市場處努力，把法令章程逐一突破，不僅讓長者能夠繼續做生意，也讓年輕人願意回來，五股公有零售市場有最棒的整合支付，一支手機就能逛到底，免風吹免日曬。

張孜維說，他在八里愛心教養院已經住了30年，他不知道自己能活多久，希望趁著活著時候，多做一些事情，他是身障運動滾球選手，雖然在國內得過許多冠軍，但他期待自己努力表現，有朝一日可以參加國際身障奧運賽。

張孜維說，他認識侯友宜已經10年，侯在過程中幫助他非常多，得知他的夢想，幫助他媒合經費，讓他的運動夢可以延續，雖然日本帕奧沒有順利參加，但市長的支持，讓他更有勇氣面對未來，目前他仍繼續追尋目標， 並幫助更多需要幫助的朋友。

張孜維更說，侯友宜副市長期間默默關心弱勢朋友，擔任市長後對弱勢朋友關懷也沒有停歇，他開辦好日子愛心大平台，凝聚眾人點滴之力，讓更多朋友跟弱勢家庭受益，感謝市長為他們所做的一切。